MacBook Air 15. Apple ujawnia rodzinę najnowszych komputerów

Wewnątrz "najsmuklejszego 15-calowego laptopa na świecie" znalazło się miejsce na do 24 GB RAM-u, przestrzeń dyskową o powierzchni do 2TB i akumulator, zapewniający do 18 godzin pracy. Wiele uwagi podczas prezentacji sprzętu poświęcono na serce komputera – układ M2 z 8-rdzeniowym CPU i 10-rdzeniowym GPU, zapewniający nawet 12-krotny wzrost wydajności w porównaniu z MacBookami wyposażonymi w układy Intela.