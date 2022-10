Dlaczego laptopy Apple cieszą się taką popularnością?

Choć laptop Apple to spory wydatek, to nie spada zainteresowanie klientów marką oraz kolejnymi jej propozycjami. Można nawet podkreślić, że fenomen produktów z jabłuszkiem w pewien sposób zrewolucjonizował nasze podejście do technologii, nowoczesnych rozwiązań, pracy i rozrywki. Kultowy już MacBook pro to marzenie wielu osób, a wielu nie wyobraża sobie teraz funkcjonowania bez innowacyjnych rozwiązań.

Laptop Apple nie tylko dla projektantów

Każdy komputer Apple jest jak dzieło sztuki użytkowej. Przede wszystkim użytkownicy doceniają bardzo wysoką wydajność, oryginalny system oraz design, który wyróżnia propozycje marki na tle innych. Duża pojemność dysku, podświetlana klawiatura oraz ekran dotykowy sprawiają, że po laptopy Apple sięgają profesjonaliści – projektanci, graficy czy informatycy, ale również przeciętni użytkownicy, którzy nawet być może nie wykorzystuje całego potencjału drzemiącego w sprzęcie. Zarówno wersja Pro, jak i Air cieszą się więc uznaniem. Tu warto też podkreślić, że niezmiennie Apple wypuszcza na rynek najlepszy laptop gamingowy, zostawiając konkurencję daleko w tyle.

Fenomen MacBook Pro

Laptop MacBook to inwestycja, która z pewnością przyniesie satysfakcję z każdego wykonanego zadania. W różnych wersjach można więc znaleźć te modele, które odpowiadają na potrzeby różnych użytkowników. Najprostsza linia podziału przebiega między dwoma najpopularniejszymi wariantami. Lekki MacBook Air to idealne urządzenie do pracy. Świetnie sprawdza się w zadaniach biznesowych. Ma pojemną pamięć, wydajną baterię, a przy tym jest kompaktowy, więc można zabrać go ze sobą wszędzie. Profesjonalni użytkownicy – na przykład gracze czy osoby zajmujące się grafiką, wideo i aplikacjami projektowymi, chętniej sięgną po MacBook Pro. Te laptopy gwarantują rewelacyjny obraz i mają ultrawydajny procesor. Z tego też powodu są większe i cięższe oraz korzystają z różnego rodzaju zaawansowanych nowinek technicznych.

Doskonały komputer Apple – MacBook Air

Jak widać, produkty Apple są szyte na miarę bardzo różnorodnych wymagań i sprawdzą się na co dzień, w pracy i do rozrywki. Ten super sprzęt jest intuicyjny w obsłudze, poręczny oraz kompatybilny z najpopularniejszymi programami i aplikacjami. Bazuje na autorskim systemie macOS, który stanowi świetną alternatywę dla Windowsa, ale jest obecnie najbezpieczniejszą opcją. Warto przy wyborze zwrócić uwagę na to, by laptop miał dysk SSD, sprawdzić, jaka jest wielkość pamięci ram i jak działa ekran w technologii Liquid Retina XDR. To bowiem aspekty, które są istotne z punktu widzenia zarówno amatorów, jak i zaawansowanych użytkowników. Apple jest w stanie bowiem wypuścić na rynek laptop dla każdego, który jest bardzo intuicyjny w obsłudze i ma przyjazny, niezmienny od lat interfejs.

Ważną zaletą MacBooka jest bardzo szybki procesor i duża pamięć RAM. Tym samym w komputerze można przechowywać bardzo dużo zdjęć, plików, dokumentów czy aplikacji. Na wydajność wpływać będą też wspomniane dyski SSD. Na uwagę zasługują także ekrany, które świetnie odzwierciedlają kolory. To zasługa wyświetlacza Retina ze 178-stopniowym kątem widzenia. Użytkownicy doceniają także laptopa Apple za niezwykle czułą klawiaturę. Mechanizm motylkowy sprawia, że jest ona cicha, klawisze wyróżniają się szybką reakcją, a całość działa bez zarzutu. Poza tym pojemna bateria umożliwia nawet 12 godzin pracy bez przerwy. MacBooki to także dostęp do wyjątkowych aplikacji takich jak iMovie, GarageBand, Pages, Keynote, Numbers, FaceTime, Mapy, które codziennie ułatwiają życie, pracę i dają okazję do świetnej zabawy.