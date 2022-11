Chcesz kupić swój pierwszy komputer od Apple? To doskonały wybór! Są to niezawodne urządzenia, cenione na całym świecie. Dokonując takiej inwestycji, zyskasz sprzęt, który posłuży Ci przez długie lata. Wybór idealnego MacBooka to jednak dość wymagające zadanie, ponieważ wersji laptopów Apple jest naprawdę wiele. Zobacz więc, na co zwrócić uwagę kupując swojego pierwszego MacBooka!

Apple MacBook Air czy MacBook Pro - który wybrać?

Jeśli myślisz o zakupie laptopa, to z pewnością zastanawiasz się, jaki model wybrać — MacBook Air czy MacBook Pro? To dylemat, który pojawia się przy kupnie sprzętu Apple niemal zawsze. I nie ma w tym nic dziwnego. Oba te urządzenia mają swoje mocne strony. Każdy z nich spełni jednak nieco inne potrzeby i przeznaczony jest do innych zastosowań, dlatego też, aby podjąć właściwą decyzję, koniecznie zastanów się, jakie są Twoje oczekiwania i do czego będziesz wykorzystywać MacBooka najczęściej.

MacBooki Pro to zaawansowane urządzenia, które zostały zaprojektowane tak, by spełniać wymagania profesjonalistów. Sprawdzają się doskonale do gier, tworzenia muzyki, montażu wideo, czy też obsługi wszelkich programów graficznych. Jeśli jednak nigdy wcześniej nie miałeś MacBooka, a laptopa używasz głównie do przeglądania internetu, pisania, nauki, czy też innych podstawowych zadań, to z MacBookiem Air będzie Ci bardzo po drodze. To sprzęt, który oferuje doskonałe parametry, fantastyczny design i niezawodne działanie.

Dlaczego Apple MacBook to najlepszy wybór?

Dlaczego, choć inne produkty dostępne na rynku także mają dobre parametry, to właśnie producent Apple jest najczęściej rekomendowany i uznawany za najlepszego? Nad odpowiedzią nie trzeba długo się zastanawiać - Apple po prostu taki jest. Podobne produkty zwykle mu nie dorównują, ponieważ jego urządzenia łączą w sobie wszystkie cechy, jakich pożądać może użytkownik komputera. Apple MacBook to przede wszystkim doskonała wydajność. W ostatnich latach, po wdrożeniu procesorów M1 oraz M2 jest ona zresztą jeszcze większa i znacznie prześciga w tej kategorii inne urządzenia dostępne na rynku.

MacBooki uwielbiane są także za system iOS. Szczególnie w najnowszym wydaniu macOS Big Sur. Jest on stabilny, szybki i niezwykle funkcjonalny. Dzięki niemu wszystkie posiadane urządzenia Apple mogą tworzyć zgrany ekosystem. Plusem jest także długość pracy na jednym ładowaniu. Bateria starcza na naprawdę wiele godzin.

Nie można zapomnieć też o tym, za co Apple ceniony jest szczególnie mocno, czyli design. MacBooki nie są zwykłymi laptopami, które mają być jedynie funkcjonalne — to stylowe gadżety, które stanowią element wizerunku. To połączenie elegancji i nowoczesności jest nie do podrobienia - a to wszystko przy zachowaniu najwyższej jakości obudowy, która wykazuje bardzo dużą odporność na uszkodzenia.

MacBook Air — najważniejsze parametry

Decydując się na zakup MacBooka Air, przy jego wyborze koniecznie zwróć uwagę na kilka ważnych parametrów. Model ten dostępny jest bowiem w wielu różnych wariantach, które różnią się między sobą pod względem specyfikacji. To pomoże Ci więc dobrać urządzenie, które będzie spełniać wszystkie Twoje potrzeby.

Przede wszystkim sprawdź, jaką pamięć RAM ma laptop. Parametr ten decyduje bowiem o płynności działania urządzenia. Podobnie zresztą jak procesor. Dobierz także pojemność dysku, która pozwoli Ci bez przeszkód przechowywać wszystkie potrzebne treści. Jeśli będzie zbyt mała, potrzebny będzie Ci czytnik kart pamięci lub pamięć przenośna. A jeśli jesteśmy już przy dodatkach do MacBooka, to musisz też pamiętać, że w laptopy te nie jest wbudowany napęd optyczny. Jeśli więc zależy Ci na obsłudze płyt CD, również potrzebny będzie Ci zewnętrzny napęd.

Prócz samych parametrów, zwróć też uwagę na przydatne funkcje, jakie oferują urządzenia Apple. Należą do nich między innymi filtry dźwięku, funkcja wykrywania twarzy, czytnik linii papilarnych, czy też ekran z technologią True Tone. Dzięki nim, korzystanie z MacBooka będzie jeszcze bardziej komfortowe.

Gdzie kupić MacBook Air?

Jeśli chcesz kupić nowego laptopa, to udaj się do sprawdzonego sklepu. Urządzenia marki Apple warto bowiem kupować jedynie u autoryzowanych lub zaufanych sprzedawców, którzy zapewniają gwarancję sprzętu i obsługę na profesjonalnym poziomie.

Ile kosztuje MacBook Air?

Urządzenia Apple nie należą do najtańszych na rynku. Jednak za zapłaconą cenę otrzymujesz sprzęt, który będzie służyć Ci bezawaryjnie przez długie lata i to w każdych warunkach. Ile więc kosztuje MacBook Air? To zależy od wybranego modelu i jego parametrów. Ceny zaczynają się już jednak nawet od około 5000 zł.