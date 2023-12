Ma czworo oczu i potężne pazury. Stworzenie ukryło się na Antarktydzie

W 2013 roku sądowanie Morza Rossa okazało się niezwykłe. Z głębokości 500 metrów na pokład statku badawczego Nathaniel B. Palmer trafiło stworzenie, którego nikt wcześniej nie widział. Po 10 latach naukowcy Central Michigan University potwierdzają, że jest to przedstawiciel nieznanego dotychczas gatunku morskiej fauny.

Głębiny wokół Antarktydy to z wielu powodów obszar wyjątkowy. Chociaż znane nam stworzenia morskie nie mają tam dużych szans na przeżycie, to w Oceanie Południowy świetnie radzą sobie ich wyjątkowi kuzyni.

Nie inaczej jest w przypadku tajemniczego stwora. Po latach badań został on uznany za przedstawiciela pająków morskich, ale nieznanego ich gatunku. W świecie morskiej fauny zaklasyfikowany został jako Austropallene halanychi.

Jak przystało na pająka morskiego jest to daleki krewny krabów i pajęczaków. Zamieszkują one dna oceaniczne całego globu, ale gatunek halanychi wyróżnia nie tylko antarktyczne pochodzenie. Wyjątkowa jest jego genetyka oraz wygląd, ale także podejście do kwestii żywieniowych.