Morze wyrzuciło go z głębin. Takiego potwora jeszcze nie widziano

Spotkać je można w tropikalnych rejonach Pacyfiku, Atlantyku i Oceanu Indyjskiego. Życie rekinów wielkogębowych upływa jednak na polowaniu. Podążają one za ławicami poruszając się na głębokości kilku tysięcy metrów i tylko co jakiś czas wypływają na płytsze wody.

Nie jest bowiem jasne co spowodowało śmierć rekiniej matki, a jej stan sporo zmienia. Większość znanych przypadków rekinów wielkogębowych to ofiary wypadków w udziałem sprzętu rybackiego. Zdarza się też, że utykają one na mieliźnie i giną z głodu, nie mogąc wypłynąć na głębinę.

Badacze, który dokonywali oględzin truchła znalezionego na wybrzeżu filipińskiej wyspy, nie odnotowali obrażeń, które mogła spowodować łódź lub sprzęt wędkarski. Na dodatek we wnętrzu samicy znajdowały się młode. Wykluły się już z jaj i miały kilkadziesiąt centymetrów długości. To nietypowe, ponieważ inne gatunki rekinów, wydają jaja lub młode pod wpływem stresu. Ta samica mogła nie zdążyć, ale skoro nie miała obrażeń, to mogła nie być do tego skłonna.