"Jastrząb" poleci do Ukrainy. To Bayraktar TB2 przekazany przez Litwę

Bayraktar TB2, który trafi do Ukrainy, otrzymał nazwę "Jastrząb" (lit. Vanagos). Została ona wybrana przez Litwinów w drodze głosowania. Ustalono również, że dron dostanie standardowe wyposażenie, czyli inteligentne bomby naprowadzane laserowo MAM-L. Bayraktar TB2 to bezzałogowy dron rozpoznawczo-bojowy klasy MALE (ang. Medium-Altitude Long-Endurance), produkcji tureckiej, o którym często mówi się, że jest postrachem Rosjan. Trwająca w Ukrainie wojna zwróciła uwagę całego świata na jego możliwości oraz osiągnięcia.

Dron o masie startowej 650 kg ma długość 6,5 m, a rozpiętość jego skrzydeł wynosi 12 m. Jak informuje producent, maszyna może poruszać się z maksymalną prędkością 220 km/h, a jej prędkość przelotowa to około 130 km/h. Bayraktar TB2 może latać przez blisko 27 godzin. Jego zasięg szacuje się na 150 km. Pułap praktyczny dla tego drona to 5,5 km, a maksymalny nawet 8,2 km.

"Jastrząb", który dotrze do Ukrainy najprawdopodobniej na początku lipca zostanie zintegrowana z inteligentnymi bombami naprowadzanymi laserowo MAM-L. Broń tego typu waży 22 kg i jest wyposażona w głowicę kumulacyjną (przeciwpancerną), odłamkowo-burzącą lub termobaryczną. Nadaje się do niszczenia czołgów, pojazdów opancerzonych czy eliminacji siły żywej. Po zrzuceniu bomba jest w stanie dotrzeć do ruchomego celu w odległości do 8 km lub 14 km, po zainstalowaniu systemu nawigacji inercyjnej, połączonego z systemem GPS.