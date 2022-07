Tureckie drony. Rząd Ukrainy chce je produkować u siebie

Oczekuje się, że ratyfikacja umowy będzie promować ukraińsko-turecką współpracę w zakresie rozwoju, produkcji i eksploatacji osławionych dronów TB2. Pozwoli nam to m.in. wybudować na Ukrainie fabrykę do produkcji i konserwacji słynnych bezzałogowych statków powietrznych Bayraktar – zaznaczył premier Ukrainy Denys Szmyhal. Przypomnijmy, jakie są możliwości wspomnianych maszyn.

Drony Bayraktar TB2 to konstrukcje klasy MALE (medium-altitude long-endurance), produkowane przez turecką firmę Baykar Makina. Bezzałogowce są w stanie operować na pułapie do 7,6 km, a ich maksymalna masa startowa to ok. 700 kg. Maszyna może poruszać się z prędkością do 220 km/h, a jej maksymalna prędkość przelotowa wynosi ok. 130 km/h.