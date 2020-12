Logowanie do konta Google. Blokada, problem z odzyskaniem konta? Podpowiadamy, co zrobić

Twoje konto Google zostało zablokowane? Wyjaśniamy, z czego mogła wyniknąć taka sytuacja i co zrobić, by przywrócić swoje konto. Oto kilka przydatnych informacji na temat logowania do Google, gdy pojawiła się blokada na koncie.

Logowanie do konta Google. Co zrobić, gdy zostało zablokowane? (Photo by Ali Balikci/Anadolu Agency/Getty Images) (Getty Images, Fot: Anadolu Agency)