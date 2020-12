Google Stadia już w Polsce. Na ten dzień czekało tysiące graczy

Google Stadia, platforma gamingowa działająca w chmurze, zadebiutowała w Polsce. To znakomita wiadomość dla wszystkich rodzimych graczy, którzy czekali na ten wyjątkowy dzień od ponad roku. Poniżej wyjaśniamy, jak skorzystać z usługi.

Google Stadia to platforma działająca w chmurze, dzięki której użytkownicy mogą odpalić swoje ulubione tytuły gier m.in. na laptopach, komputerach stacjonarnych, telefonach czy tabletach. Usługa została zaprojektowana przez firmę Google i swoją premierę miała 19 listopada 2019 r.

W kwietniu bieżącego roku Google Stadia stała się darmową usługą dostępną dla 14 krajów. Z czasem, grono to powiększyło się o kolejnych osiem. 7 grudnia 2020 roku oficjalnie trafiła do niego Polska. Platforma dołącza więc do obecnej już w naszym kraju chmury Xbox Game Pass oraz GeForce NOW.

Google Stadia - jak skorzystać? Wyjaśniamy

Aby móc w pełni cieszyć się możliwościami, jakie niesie za sobą usługa od Google'a, musimy posiadać:

Urządzenie mobilne z systemem Android 6 (lub nowszym), komputer z przeglądarką Chrome albo Chromecast Ultra podpięty pod telewizor

Pad USB/Bluetooth lub klawiaturę i mysz

Z usługi korzystać można zarówno dzięki Wi-Fi, jak i LTE. Aby rozpocząć rozgrywkę, należy przejść proces darmowej rejestracji na stronie stadia.com. W tym przypadku konieczne będzie oczywiście posiadanie adresu Gmail.

Google Stadia - ile kosztuje?

W podstawowej wersji usługa jest darmowa, istnieją w niej jednak ograniczenia w postaci maksymalnej rozdzielczości 1080p oraz wyłącznie stereofonicznego dźwięku. Użytkownicy płacą jedynie za gry, gdyż Stadia jest zintegrowana z wirtualnym sklepem.

Aby uzyskać dostęp do grania w 4K z dźwiękiem przestrzennym 5.1 oraz do ok. 30 rotujących miesięcznie gier, należy wykupić wersję Stadia Pro. Jej koszt to 39 złotych/mies. Google udostępnił darmowy, 30-dniowy okres próbny tej wersji

Wszyscy użytkownicy Stadii, również ci z darmowym kontem, mogą zagrać bezpłatnie w gry Destiny 2 oraz Super Bomberman R.

Google Stadia - jakie gry?

Baza gier jest zdecydowanie mniejsza, niż ma to miejsce w przypadku Xbox Game Pass czy GeForce NOW. Wśród dostępnych ok. 120 tytułów należy wymienić m.in.:

Cyberpunk 2077

Assassin's Creed Valhalla

Marvel's Avengers

Watch Dogs: Legion

Red Dead Redemption 2

NBA 2K21

Star Wars Jedi: Upadły zakon.

Ceny gier są konsolowe, jednak w sklepie Stadii praktycznie przez cały czas użytkownicy mają dostęp do licznych promocji.

Obszerne informacje na temat usługi znajdziecie pod tym linkiem.