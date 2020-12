Nowy regulamin Google. Szykują się spore ograniczenia i usuwanie zawartości

Część użytkowników Google mogła otrzymać już wiadomość e-mail z informacją o nadchodzących zmianach. Dokładny powód nie został podany, ale wnioskując z kontekstu możemy domyślać się, że chodzi o oszczędność, przy czym Google określa to jako "dostosowanie się do standardów branżowych".

Zmiany będą dotyczyć usług dostępnych w chmurze, czyli Gmail, Google Drive (w tym pliki Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji, Rysunków i Formularzy Google oraz pliki Jamboard) i Google Photos . Firma będzie mogła usunąć zawartość konta użytkowników, którzy nie zastosowali się do jednej z dwóch zasad :

Co w praktyce oznaczają zmiany w Google?

Właściciele kont w serwisie Google korzystają z usług Gmail, Google Drive i Google Photos za darmo. Tym samym przechowują ogromne ilości danych bez potrzeby uiszczania za to opłaty. Aktualnie limit wynosi 15 GB, co pozwala na trzymanie wielu zdjęć, ale gorzej to wygląda w przypadku nagrań wideo.