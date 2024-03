Chcą uratować "Lodowiec Zagłady". Naukowcy znaleźli kosztowny sposób

Lodowiec Thwaites to imponujący obiekt, który każdego roku traci blisko 50 miliardów ton lodu i odpowiada za 4 proc. wzrostu poziomu mórz. Naukowcy szacują, że jego całkowite roztopienie się mogłoby doprowadzić do podniesienia światowego poziomu mórz nawet o 65 cm. To jednak nie koniec. Serwis Science Alert zwraca uwagę, że Lodowiec Zagłady blokuje docieranie coraz cieplejszych wód do innych lodowców. Jeśli go zabraknie, możemy mieć do czynienia z kaskadą topnienia i wzrostem poziomu mórz sięgającym trzech metrów. To poważne zagrożenie dla wielu nadmorskich miejscowości, światowej gospodarki, czy samych ludzi.