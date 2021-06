Łazik marsjański z Chin został dostrzeżony na powierzchni Marsa

Na udostępnionych zdjęciach możemy dostrzec miejsce lądowania łazika Zhurong w miejscu zwanym Utopia Planitia na Marsie. Jest to ogromna równina na powierzchni tej planety w kształcie misy o średnicy 3300 km. Grunt w tym miejscu jest podobny do zwietrzałych law bazaltowych. Co jednak istotne, ze względu na ogromną, względnie płaską przestrzeń, miejsce to doskonale nadaje się do lądowania łazików.