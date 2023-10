Latający relikt Rosji. Flota Czarnomorska sięga po Be-12

Be-12 Czajka, to maszyna dwusilnikowa o napędzie turbośmigłowym, którą stworzyło biuro konstrukcyjne Berijewa. Military Factory zwraca uwagę, że powstała jako zamiennik dla kłopotliwej serii Be-10 z czasów zimnej wojny. Po raz pierwszy szerszej publiczności zaprezentowano ją w 1961 r., a w kolejnych latach ruszyła seryjna produkcja. Według serwisu powstało 143 egzemplarzy Be-12, a cześć z nich wciąż nadaje się do użytku. Głównym zadaniem samolotu-amfibii miało być patrolowanie wód i wybrzeży, a także niszczenie okrętów podwodnych. Okazało się, że Be-12 sprawdza się również podczas misji ratunkowych na morzu, czy badań geologicznych.

Maszyna ma długość ponad 30 m, wysokość ok. 9 m, a rozpiętość jej skrzydeł to blisko 30 m. Ma masę własną 24 900 kg i masę startową 36 000 kg. Be-12 Czajka jest w stanie przenosić uzbrojenie o masie od 1500 kg do 3000 kg, może latać z maksymalną prędkością sięgającą 580 km/h, a jej zasięg to 3600 km. Na uwagę zasługuje wykorzystanie wyraźnie wygiętych w górę skrzydeł typu mewa, które ułatwiają samolotowi-amfibii poderwanie się z powierzchni wody. Maszyna oprócz startów i lądowania na wodzie ma możliwość osiadania i wzbijania się w powietrze na konwencjonalnych lotniskach, co wpływa na jej użyteczność w różnych środowiskach.