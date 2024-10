Laserowa broń z USA. Pokazali, co potrafi

Podczas odbywających w dniach w dniach 14 - 16 października targów AUSA 2024 amerykańska spółka Leonardo DRS otrzymała od firmy General Dynamics Land Systems (GDLS) kontrakt o wartości 77 mln dolarów na integrację nowego pakietu broni na systemie przeciwlotniczym Stryker A1 IM-SHORAD noszącym od niedawna oznaczenie SGT Stout.

Nowy moduł uzbrojenia zapewni znaczy wzrost skuteczności oraz redukcji kosztów zestrzeleń. Drugi parametr jest szczególnie istotny w przypadku dronów, które potrafią kosztować nawet mniej niż 1 tys. dolarów.

Przeciwlotniczy Stryker SGT Stout przyszłości — trzy systemy w jednym

Leonardo DRS pracuje nad nowym pakietem uzbrojenia dla SGT Stout składającym się z broni laserowej Locoust o mocy 26 kW. Jest ona w stanie niszczyć małe drony z odległości najpewniej kilometra bądź więcej. Broń wyposażono w armatę automatyczną XM914 kal. 30 mm o zasięgu 2-2,5 km oraz wyrzutnię kierowanych laserem rakiet APKWS, które mogą strącać cele na dystansie do 6 km.

Na prezentacji można było zobaczyć jak dron FPV został wyeliminowany laserem w ciągu kilku sekund. Największym plusem broni laserowej mimo bardzo wysokiego kosztu zakupu oraz dużych problemów z zapewnieniem energii jest jednostkowy koszt zestrzelenia wynoszący parę centów.

Dla porównania wykorzystanie np. amunicji programowalnej z armaty automatycznej kal. 30 mm to już 1 tys. dolarów za nabój, a rakieta APWKS to już ponad 13 tys. dolarów na sztukę. Jest to bardzo tanio w porównaniu do jednego pocisku FIM-92 Stinger, którego koszt ro paręset tys. dolarów.

Potężny laser z USA

Pozwala to na warstwową ochronę w przypadku roju dronów, ponieważ pierwsze są wykorzystywane rakiety o polu rażenia odłamków nawet do 150 metrów. Następnie to co przetrwało jest niszczone przez armatę automatyczną, a na końcu pozostałości dobija laser. Z kolei w przypadku małej skali ataku wszystkich intruzów można zniszczyć niskokosztowym laserem, a cenniejsze środki rażenia zostawić na trudniejsze cele.

Warto zaznaczyć, że SGT Stout jest wyposażony w stałe cztery anteny radaru wykonane w technologi AESA pozwalające na stałą obserwację przestrzeni powietrzeni w 360 stopniach. Są to adary przystosowane do wykrywania nawet najmniejszych dronów, a system kierowania ogniem umożliwia szybką kategoryzację celów i przyporządkowanie do optymalnych środków rażenia.

