Lądują na Bliskim Wchodzie. Mocarstwo pokazuje swoją potęgę

Lądowanie A-10 Thunderbolt II to kolejny pokaz siły mocarstwa, które po ataku Hamasu na Izrael postanowiło mocniej zaakcentować swoją obecność w gorącym regionie. Administracja prezydenta Joe Bidena zapowiedziała wysłanie wybranych myśliwców oraz A-10 Thunderbolt II chwilę po ofensywie terrorystów. Te ostatnie już dotarły, czego dowodem są pojawiające się w mediach społecznościowych zdjęcia. Amerykanie twierdzą, że decyzja o wysłaniu dodatkowych zasobów wojskowych na Bliski Wschód została podjęta, aby zniechęcić nie tylko Hamas, ale też Hezbollah i Iran do prób eskalacji konfliktu.

A-10 Thunderbolt II to samoloty produkowane w latach 1975-1984, które brały udział m.in. w I wojnie w Zatoce Perskiej, gdzie zniszczyły ponad 1 tys. wrogich czołgów. Cechują się bardzo dużą wytrzymałością. Kabina pilota oraz najważniejsze systemy sterowania są chronione pancerzem tytanowym. Dodatkowo mają charakterystyczne ustawienie silników (po obydwu stronach płatowca), co w założeniu konstruktorów miało ułatwiać przetrwanie ostrzału z ziemi oraz ułatwić operowanie z prowizorycznych lotnisk.

Bardzo ważna cecha A-10 Thunderbolt II to pokaźne uzbrojenie. To jednostki, które są w stanie niszczyć cele naziemne, w tym pojazdy opancerzone i czołgi. Posiadają siedmiolufowe działko GAU-8/A Avenger kal. 30 mm, które zostało przystosowane do strzelania amunicją ze zubożonego uranu, przy szybkostrzelności prawie 4 tys. strz./min. To jedno z największych dział lotniczych na świecie, ma ponad 6 m długości. Dodatkowo A-10 Thunderbolt II może przenosić pociski przeciwpancerne AGM-65 Maverick i AIM-9 Sidewinder, a nawet bomby.