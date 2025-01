Księżyc zakryje Saturna. To jedno z najciekawszych wydarzeń astronomicznych 2025

Szykuje się widowiskowy pokaz na wieczornym niebie. Tym razem nasz naturalny satelita zakryje jednego z gazowych olbrzymów z charakterystycznymi pierścieniami - Saturna , który jest szóstą planetą od Słońca. Warto obserwować to zjawisko przez teleskop lub lornetkę, następna taka okazja dopiero za 6 lat - w kwietniu 2031 roku .

Zjawisko rozpocznie się 4 stycznia ok. godz. 18.40 i potrwa około godzinę. Jak czytamy na jednym z forów astronomicznych , Saturn schowa się wtedy za niewidoczną, zaciemnioną część Księżyca, a odkryje już przy oświetlonej części.

Całe widowisko będzie miało miejsce na południowo-zachodnim horyzoncie , gdyż będzie to Księżyc wschodzący. Nasz satelita będzie klika dni po wejściu w fazę nowiu, więc nie będzie oślepiał swoim blaskiem.

Saturn, jako szósta planeta od Słońca i druga co do wielkości w Układzie Słonecznym, ustępuje jedynie Jowiszowi pod względem rozmiarów. Jego najsłynniejszą cechą są majestatyczne pierścienie, złożone głównie z lodu oraz skał. Saturn jest klasyfikowany jako gigant gazowy, więc nie posiada stałej powierzchni, a jego głównymi składowymi są wodór i hel. Tego typu zjawiska, jak zakrycie przez Księżyc, dają doskonałą okazję, by podziwiać tajemnice naszego kosmicznego sąsiada w całej jego złożoności.