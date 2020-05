Księżyc ujawnił kolejną tajemnicę. Wszystko dzięki drobinie cyrkonii

Naukowcom udało się dojść do tych wniosków po ponownym przeanalizowaniu skał księżycowych, które dotarły na Ziemię wraz z misją Apollo 11 w 1972 roku. Okazało się, że wykazują one oznaki narażenia na działanie temperatur przekraczających 2300 stopni Celsjusza.

Tego typu temperatury osiągane są zwykle tylko przez stopienie zewnętrznej warstwy planety na dużą skalę. Zdaniem badaczy jest to dowód na to, że powierzchnia Księżyca została uformowana przez zderzenie z innym dużym obiektem kosmicznym:

Zdaniem naukowców dowodzi to, że w Księżyc uderzył meteoryt z siłą podobną do tej wytworzonej przez asteroidę, która doprowadziła do śmierci dinozaurów na Ziemi. Dokładna analiza z użyciem techniki dyfrakcji potwierdziła, że tlenek cyrkonu zaczął formować się ok. 4,3 mld lat temu. Poza tym wykonano jeszcze 50 tys. innych pomiarów ziarenka baddeleitu, co umocniło teorię naukowców.