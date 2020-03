Książki Jerzego Zięby znikają z półek Biedronki i Carrefoura

Layer 1

"Zdrowie bez leków" to pierwszy magazyn dla osób, które kwestionują osiągnięcia współczesnej medycyny, w tym przeciwników szczepień. Jeśli na łamach jednego miesięcznika publikują: internetowy znachor Jerzy Zięba, kilkoro antyszczepionków, były lekarz z odebranymi już uprawnieniami, to można się spodziewać wysypu szalonych teorii. Jednak to, co serwuje czytelnikom nowy miesięcznik wymaga czytania z zapiętymi pasami bezpieczeństwa.