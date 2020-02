YouTube zamknął kanał Jerzego Zięby. Wszystko przez absurdy o koronawirusie

Jerzego Zięby niestety nie trzeba przedstawiać. Niestety, bo to człowiek, którego medyczne teorie, o ile są niedorzeczne i zabawne, to są także bardzo niebezpieczne. Jego najnowszy pomysł jest wręcz ukoronowaniem całej "radosnej" twórczości. Nawet YouTube nie wytrzymał. Szkoda, że dopiero teraz.



Koronawirus z Wuhan to młyn na wodę dla twórców teorii spiskowych i fanów alternatywnych wersji rzeczywistości. Pół biedy, kiedy kończy się to wyłącznie na pasywnych fantazjach wymyślającego, udostępnianych w internecie. Gorzej, kiedy nawołuje on jednocześnie do konkretnych działań.