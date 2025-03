Kryzys najpotężniejszych sił powietrznych świata. Dotyczy m.in. samolotów F‑35

Jak podaje Defense News w 2024 roku zaledwie 62 proc. samolotów Sił Powietrznych USA (USAF) było zdolnych do wykonywania misji, co jest najniższym wynikiem w 78-letniej historii formacji. Flota licząca ponad 5 tys. maszyn starzeje się, a utrzymanie ich w gotowości staje się coraz trudniejsze.

38 proc. niezdolność do wykonywania misji oznacza, że aż 1,9 tys. maszyn było bezużyteczne i zajmowały tylko miejsca w hangarach. Heather Penney z Instytutu Studiów Lotniczych Mitchell zwraca uwagę, że sytuacja może się pogorszyć ze względu na zbyt wolne tempo wprowadzania nowych maszyn.

Powadzi to ciągłego zwiększania się wieku maszyn, który wzrósł z 17 lat w 1994 r. do prawie 32 lat w 2024 roku. Nie pomagają tutaj też decyzje polityczne pokroju tej z 2018 roku kiedy to sekretarz obrony prezydenta Donalda Trumpa, Jim Mattis postawił sobie niezrealizowany ambitny cel osiągnięcia 80-procentowej gotowości dla samolotów F-16, F-22 i F-35. Szczególnie w ostatnim przypadku sytuacja ma być bardzo zła, ponieważ gotowość bojowa dla F-35A w 2024 roku wynosiła 51,5 proc. wobec 69 proc. w 2021 roku.