Kryzys klimatyczny się pogłębia. Na Syberii może paść kolejny rekord

Naukowcy obawiają się, że wysokie temperatury powodują rozmarzanie tundry, a co za tym idzie - zwiększa się ryzyko zagrożenia pożarowego . Jest to efekt utrzymującej się od kilku tygodni słonecznej pogody oraz działalności człowieka.

Padnie kolejny rekord temperatury?

Najnowsze prognozy sugerują, że w najbliższych dniach mogą paść kolejne rekordowe temperatury na Syberii. Na północy kontynentu termometry mogą wskazać między 30 a 24 stopni Celsjusza na przełomie najbliższych dni. Jeśli prognoza się potwierdzi, to tak wysoka temperatura utrzyma się do końca tygodnia.

- Nie jest to jeszcze ogromny wkład w zmiany klimatyczne, ale z pewnością jest to znak, że dzieje się coś nowego – przyznał Thomas Smith, geograf środowiskowy z London School of Economics w rozmowie z National Geographic . Ekspert zauważa jednak, że topnienie tundry zwiększa ryzyko wystąpienia kolejnych, niekontrolowanych pożarów.

Warto zauważyć, że letnie pożary na Syberii nie są anomalią. Jednak niepokojąca może być ich skala i to na to przede wszystkim zwracają uwagę naukowcy.

- Gdy pożary torują sobie drogę pod ziemią, spalając ukryty tam węgiel, gazy cieplarniane uwalniają się do atmosfery, co ostatecznie powoduje ocieplenie Arktyki i odwilż. Co więcej, pożary gruntowe wydzielają ciepło, które może prowadzić do dodatkowego rozmrażania i spalania wiecznej zmarzliny - wyjaśnia Amber Soja z National Institute of Aerospace w rozmowie z National Geographic.