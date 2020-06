Syberyjskie miasto odnotowało temperaturę 38 stopni C. To rekord Arktyki

Małe miasteczko na Syberii osiągnęło w sobotę temperaturę 100,4 stopnia Fahrenheita (38 stopni C), która – jeśli zostanie potwierdzona – oznaczać będzie najwyższą temperaturę, jaką kiedykolwiek odnotowano w Arktyce.



Miejscem tej anomalii jest Wierchojańsk leżący ok. 4,8 tys. km na wschód od Moskwy. Miejscowość ta jest zazwyczaj jednym z najzimniejszych miejsc na Ziemi. W listopadzie ubiegłego roku temperatura spadła tam aż do ok. -50 stopni Celsjusza.

Osiągnięcie temperatury bliskiej 38 stopnia C w Arktyce prawie nigdy się nie zdarzało. Wiemy tylko z niepotwierdzonych zapisków, że w 1915 r. miasto Prospect Creek na Alasce (znajdujące się bardziej na południu niż Wierchojańsk) miało osiągnąć temperaturę zbliżonej wysokości. Dodatkowo w 2010 roku inne rosyjskie miasto położone kilka kilometrów na południe od koła podbiegunowego nawiedziła taka temperatura.

Efektem gorąca w Wierchojańsku są szalejące obecnie w pobliżu liczne pożary.

To cześć zmian klimatycznych

Rekord to nie odosobnione zjawisko, ale część trendu spowodowanego zmianami klimatycznymi. Temperatury w niektórych części Syberii już od stycznia są wyższe niż zazwyczaj. W maju w niektórych miejscowościach położonych w jej zachodniej części odnotowywano ok. 10 stopni C powyżej normy i było tam nadzwyczajne ciepło przez cały ten miesiąc.

23 maja w syberyjskim mieście Chatanga, położonym daleko na północ od koła podbiegunowego, temperatura osiągnęła 25,5 stopnia C, bijąc dotychczasowy rekord o 12 stopni.

9 czerwca, w Nizhnyaya Pesha, obszarze położonym ok. 1,5 tys. km na północny wschód od Moskwy, odnotowano szokujące jak na tamto miejsce 30 stopni C.