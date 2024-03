Kotlet z węża? Gady mają być ekologicznym źródłem białka

Naukowcy z Macquarie University twierdzą , że pytony mogą być dobrym źródłem pożywienia dla ludzkości. Ze względu na wysoką efektywność, miałyby one zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, będąc jednocześnie rozwiązaniem ekologicznym.

Z przeprowadzonych na komercyjnych farmach pytonów badań wynika, że zwierzęta te niezwykle wydajnie przekształcają paszę w przyrost masy ciała w porównaniu z konwencjonalnymi zwierzętami hodowlanymi. Jak twierdzi dr Dan Natusch, pytony osiągają lepsze współczynniki konwersji pożywienia i białka niż wszystkie badane do tej pory główne gatunki rolnicze, a ich mięso jest białe i bogate w białko.

Zdaniem Dana Natuscha problemy klimatyczne i inne związane z konwencjonalnym rolnictwem prowadzą do szukania alternatywnych źródeł żywności. Mogą być nimi zmiennocieplne węże, skuteczniejsze w przetwarzaniu paszy na mięso niż jakiekolwiek stworzenia stałocieplne. Hodowla i spożywanie węży cieszy się dużą popularnością w Azji. Według prowadzącego badania naukowca hodowla pytonów mogłaby stanowić uzupełnienie dla istniejących systemów żywnościowych, pozwalając na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego.

Współautor badań, Rick Shine, twierdzi, że rolnicy, którzy hodują pytony zamiast świń, odnoszą korzyści ekonomiczne. Jego zdaniem zrealizowane badania pierwszy raz dokładnie przeanalizowały koszty i zyski z hodowli węży. Okazuje się, że ptaki i ssaki ok. 90 proc. energii z pożywienia wykorzystują do utrzymania temperatury ciała. Węże wygrzewają się na słońcu, dzięki czemu skuteczność przetwarzania pożywienia na mięso jest znacznie większa.

Choć na wolności pytony jedzą tylko mięso, potrafią one trawić soję i inne białka roślinne. W badaniach wyszło, że zwierzęta da się karmić mieszanką odpadowego białka z resztek z roślinami. Pod względem ekonomicznym gra może być warta świeczki – po przetworzeniu ok. 82 proc. wagi pytona daje produkty użytkowe, w tym ruszę o wysokiej zawartości białka na mięso, skórę oraz tłuszcz i pęcherzyk żółciowy, które mają zastosowania lecznicze. Pod kątem ekologicznym również się to opłaca – węże wydzielają mniej gazów cieplarnianych niż ssaki.