Kosmiczny Teleskop Webba. NASA pokazała kolejne zdjęcia

11 lipca, prezydent Joe Biden podczas specjalnej transmisji, w której uczestniczyła również wiceprezydentka Kamala Harris, pokazał światu pierwsze zdjęcie wykonane przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (ang. James Webb Space Telescope, JWST). Był to jedynie przedsmak tego, co NASA, we współpracy z ESA (Europejską Agencją Kosmiczną) i CSA (Kanadyjską Agencją Kosmiczną) przygotowała na 12 lipca. Opublikowano kolejne kolorowe zdjęcia i dane spektroskopowe wykonane przez to wyjątkowe obserwatorium.