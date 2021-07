Kosmici odwiedzili Ziemię? Tak twierdzi co drugi Amerykanin

Większość Amerykanów wierzy w pozaziemskie cywilizacje

Tuż przed publikacją raportu o UFO bezpartyjny think thank w Waszyngtonie, Pew Research Center, przeprowadził ankiety, w których zapytał Amerykanów, co sądzą o zarejestrowanych przypadkach tajemniczych zjawisk powietrznych. Spośród 10 417 dorosłych obywateli USA, którzy wzięli udział w badaniu, 65 proc. przyznało, że wierzy w istnienie istot pozaziemskich. 51 proc. stwierdziło natomiast, że kosmici odwiedzają naszą planetę.