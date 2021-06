Ziemia z czujnikami obcych. Tak uważa profesor Harvardu

Loeb odnosi się również do raportu amerykańskiego wywiadu na temat "niewyjaśnionych zjawisk powietrznych - UAP", który zostanie przedstawiony Pentagonowi 25 czerwca br. Według naukowca dokument nie miałby szans na dotarcie do opinii publicznej, gdyby obserwacje UFO stanowiły zagrożenia dla ziemskiego bezpieczeństwa. Jego zdaniem świadczy to tylko o tym, że niezidentyfikowane obiekty latające są albo zjawiskami naturalnymi, albo pojazdami z innego świata.