Koronawirus zwalczany przez płyny do płukania ust? Naukowcy publikują wyniki badań

Z badań opublikowanych w piśmie "Journal of Infectious Diseases" wynika, że komercyjne płyny do płukania ust mogą ograniczać emisję koronawirusa SARS-CoV-2. Naukowcy z Ruhr-Universitaet w Bochum wraz ze specjalistami z innych niemieckich ośrodków naukowych przetestowali osiem różnych preparatów do płukania jamy ustnej dostępnych w drogeriach w Niemczech.