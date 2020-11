Koronawirus zwalczany przez lek antydepresyjny? Naukowcy publikują wyniki badań

Po 15 dniach od rozpoczęcia eksperymentu, u żadnej z osób, której podano fluwoksaminę, nie zaobserwowano pogorszenia stanu klinicznego . Gorzej poczuło się natomiast sześć osób, którym zaaplikowano placebo. Spośród nich, cztery osoby wymagały hospitalizacji przez okres od 4 do 21 dni, a jedną podłączono do respiratora.

Inspiracją do badań naukowców było zeszłoroczne odkrycie uczonych z University of Virginia School of Medicine. Dr Alban Gaultier i jego były doktorant Dorian Rosen dowiedli, że fluwoksamina może zatrzymać śmiertelny stan zapalny zwany posocznicą, w którym odpowiedź immunologiczna wymyka się spod kontroli. Okazało się, że lek antydepresyjny zmniejsza produkcję cytokin, białek wpływających na wzrost i aktywność komórek odpornościowych.