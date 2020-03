Koronawirus zagraża alergikom. Ekspert: odstawienie leków zwiększa ryzyko zarażenia

Chorzy na astmę odstawiają leki

Profesor informuje, że odstawienie leków może doprowadzić do zaostrzenia alergii co w konsekwencji wywoła osłabienie organizmu. - Samowolne odstawienie leków jest bardzo niebezpieczne. Pojawi się duszność wywołana astmą. Jeśli zaś dodatkowo dojdzie do zakażenia koronawirusem, to życie chorego będzie bezpośrednio zagrożone - mówi alergolog.