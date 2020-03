Koronawirus. Nie szczepionka, a żółć niedźwiedzia. Niepokojące zalecenia chińskich ekspertów

Żółć niedźwiedzia stosowana w leczeniu COVID-19

W tradycyjnej medycynie chińskiej zastrzyk z żółci niedźwiedzia stosuje się przede wszystkim podczas leczenia zapalenia oskrzeli oraz infekcji górnych dróg oddechowych. - Nie ma dowodów na to, że żółć niedźwiedzia jest skuteczna w walce z koronawirusem, nie ma jednak wątpliwości, że kwas ursodeoksycholowy różni się od innych kwasów żółciowych zdolnością do utrzymywania komórek przy życiu i może tym samym łagodzić objawy COVID-19. Wszystko za sprawą jego właściwości przeciwzapalnych i zdolności do uspokojenia odpowiedzi immunologicznej - tłumaczy Clifford Steer, profesor z University of Minnesota w Minneapolis.