Koronawirus wykryty w owocu? Zarażona również koza. Szokujące wyniki testów w Tanzanii

Koronawirus przyczynił się do śmierci ponad 250 tysięcy osób na całym świecie. Lekarze i naukowcy robią co mogą, aby zahamować rozwój pandemii. Jednym z czynników, który może wpłynąć na spadek śmiertelności, jest wczesne wykrywanie infekcji. Aby było to możliwe, kraje dotknięte chorobą wykonują sporą liczbę testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Niestety, nie wszystkie z nich są wiarygodne. Idealnym tego przykładem jest wschodnioafrykańskie państwo Tanzania.