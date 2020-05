Koronawirus w Polsce. Kolejne ofiary śmiertelne. Ponad 14 600 zarażonych [Aktualna mapa]

Do dobrych wiadomości z pewnością zakwalifikujemy liczbę osób wyzdrowiałych. Według danych resortu jest ich obecnie już 4 655. Od początku wybuchu epidemii w naszym kraju wykonano już 394 270 testów na obecność SARS-CoV-2 . Aktualne dane można śledzić na bieżąco za pomocą specjalnej mapy .

Koronawirus na świecie

Na świecie potwierdzono już ponad 3 677 000 przypadków koronawirusa. Najwięcej zarażonych osób zdiagnozowano w Stanach Zjednoczonych (1 204 475), Hiszpanii (219 329) i we Włoszech (213 013).

Łączna liczba ofiar śmiertelnych to 257 454 tys. Najwięcej zgonów odnotowano w USA (71 078), w Wielkiej Brytanii (29 501) oraz we Włoszech (29 315). Według aktualnych danych liczba zainfekowanych, którzy wygrali walkę z COVID-19 wzrosła już do 1 204 305.