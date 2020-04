Koronawirus w Polsce. Rozpoczął się program badań nad stosowaniem chlorochiny w leczeniu COVID-19

Pomysłodawcami programu są eksperci w dziedzinie badań klinicznych i specjaliści chorób zakaźnych z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Będzie on realizowany przy współpracy innych polskich ośrodków naukowych m.in. w Łodzi oraz Poznaniu. Program jest finansowany przez Agencję Badań Medycznych .

Chlorochina w leczeniu COVID-19

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu wydał oficjalny komunikat opisujący program badania. Cytowany w nim rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Piotr Ponikowski zaznaczył, że wiele osób zakażonych koronawirusem odbywa kwarantannę domową lub jest kierowanych do izolatorów. Wynika to z tego, że w większości przypadków choroba ma łagodny przebieg.