Koronawirus w Polsce. Rośnie liczba chorych na COVID-19. Oto aktualne dane [Mapa zarażeń]

Koronawirus na świecie

Koronawirus codziennie zbiera śmiertelne żniwo na świecie . Łącznie potwierdzono już 2 630 778 zarażeń . Kraje, które zostały najbardziej dotknięte pandemią to:

Na świecie odnotowano już 183 559 przypadków śmiertelnych. Najwięcej zgonów potwierdzono we Włoszech (25 085), w Hiszpanii (21 717) i we Francji (21 340). Warto zaznaczyć, że łączna liczba wyleczonych osób wzrosła do 714 195. Najwięcej wyzdrowiałych pacjentów odnotowano w Niemczech, Hiszpanii i w Chinach. Rozwój pandemii na wszystkich kontynentach można śledzić na bieżąco za pomocą interaktywnej mapy opracowanej przez Johns Hopkins University.