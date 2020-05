Koronawirus w Polsce. Poziom lęku wśród rodaków dwukrotnie wyższy niż przed pandemią

Raport pod tytułem "Uwarunkowania objawów depresji i lęku uogólnionego u dorosłych Polaków w trakcie epidemii COVID-19" opublikowano na stronie Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W badaniu, które odbyło się w pierwszej połowie maja, udział wzięło 1179 dorosłych osób . Była to grupa reprezentatywna pod względem wieku, płci oraz wielkości miejsca zamieszkania.

Podwyższony poziom lęku u młodych osób

Badaczka dodaje, że dla młodych osób domowa izolacja może być wyjątkowo trudna do zniesienia. Kobieta szacuje jednocześnie, że poziom lęku i objawów depresji mógł wzrosnąć nawet dwukrotnie wśród wszystkich grup wiekowych. Zaznacza, że dane sprzed wybuchu pandemii dotyczą jedynie grupy wiekowej 18-34 lata .

Badania wykazały, że wyższy poziom objawów depresji i lęku występował również u osób z gorszą sytuacją materialną, a także przebywających na kwarantannie oraz zarażonych lub podejrzewających u siebie zachorowanie na COVID-19 . - Liczymy na to, że tak nasilone objawy są przejściowe u większości osób, ale mimo wszystko jest to zjawisko niepokojące - komentuje psycholog.

Nasilone objawy depresji i lęku potwierdzono także u osób powyżej 55. roku życia. W odróżnieniu od osób młodszych, były one związane z większym poczuciem zagrożenia zdrowia i życia własnego i bliskich. Na wyniki ankietowanych wpływ miała również samotność, zmęczenie, a także konieczność reorganizacji codziennego trybu życia.

Podwyższony poziom lęku zaobserwowano także u singli. Zdecydowanie mniejsze objawy depresji stwierdzono u osób żyjących w małżeństwie lub razem mieszkających. Co ciekawe, podwyższonego poziomu objawów depresji i lęku nie zaobserwowano wśród osób rozwiedzionych. - To osoby, które przeszły w swoim życiu kryzysy i mogą być lepiej przystosowane do zmian - wyjaśnia badaczka.