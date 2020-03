Koronawirus: w Polsce potwierdzono 11 przypadków. Mapa zachorowań

Kolejne potwierdzone przypadki zachorowań na koronawirus SARS-CoV-2 w Polsce i ponad 110 tys. zakażeń na całym świecie. Mapa koronawirusa pozwala śledzić, jak rozprzestrzeniają się epidemie w poszczególnych krajach.

Mapa koronawirusa na świecie

WHO zwróciło kilka dni temu uwagę na to, że wiele państw nie traktuje zagrożenia poważnie, co dodatkowo utrudnia powstrzymanie rozprzestrzeniania się epidemii. Jak na razie nie ogłoszono pandemii, jednak Światowa Organizacja Zdrowia zaznacza, że może to nastąpić w niedługim czasie. Dodatkowo ustalono, że koronawirus podzielił się na dwa typy, z których jeden jest bardzo agrsywny.