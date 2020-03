Mapa koronawirusa: już prawie 100 tys. ofiar na całym świecie. WHO wzywa do skuteczniejszej walki

6 marca zanotowano prawie 100 tys. ofiar koronawirusa na całym świecie, z czego kolejne przypadki pojawiają się w Europie. Wirus rozprzestrzenia się z ogromną szybkością, a WHO wzywa wszystkie narody do "szybkiego i zdeterminowanego działania".

WHO wzywa do walki z epidemiami

- Ta epidemia może zostać cofnięta, ale tylko dzięki skoordynowanemu i kompleksowemu podejściu, które angażuje cały mechanizm rządowy - powiedział powiedział dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus podczas spotkania z dziennikarzami w siedzibie w Genewie - Wzywamy każdy kraj do działania z szybkością i determinacją.

Jak podaje CNBC, szef WHO przyznał, że niektóre kraje mogą niedostatecznie poważnie traktować zagrożenie. To może z kolei prowadzić do wybuchu pandemii. Jego zdaniem każdy rząd powinien dołożyć wszelkich starań, by ograniczyć lokalne epidemie.