Koronawirus w Polsce. McDonald's przygotowuje się na spadek liczby klientów

Koronawirus staje się coraz większym problemem dla Polaków. Jednym z obszarów, który może stracić na niepokoju naszych rodaków jest gastronomia. McDonald's spadku liczby klientów jeszcze nie zauważa, jednak przyznaje, że może on być niewykluczony.

Koronawirus sieje coraz większy niepokój wśród mieszkańców Polski . Według najnowszych informacji przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia, zarażonych w naszym kraju jest już 17 osób . Dla wielu rodaków to wystarczający powód, aby ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych, a także przynajmniej na jakiś czas, nie korzystać z usług kulturalno-rozrywkowych, gastronomicznych i rekreacyjnych.

Aby zachęcić Polaków do chodzenia do kina, największe sieci w kraju zdecydowały się na obniżkę cen. Chociaż ani Cinema City, ani Multikino i Helios nie potwierdziły, że ten ruch ma związek z nową epidemią, sporo ludzi jest zdania, że to właśnie koronawirus jest przyczyną takiej decyzji. Czy na podobne kroki zdecydują się sieci popularnych restauracji?