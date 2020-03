Koronawirus: Panika może być gorsza niż sama choroba

Ekspert ds. chorób zakaźnych uważa, że panika wywołana przez koronawirusa może być gorsza niż sama choroba. Jego zdaniem COVID-19 jest rzeczywiście niebezpieczny, ale wywołanie nim irracjonalne zachowania mogą być bardziej szkodliwe.



Abdu Sharkawy, lekarz i ekspert ds. chorób zakaźnych z University of Toronto w Kanadzie, uważa, że panika jest co najmniej tak samo niebezpieczna, jak sam koronawirus. W poście opublikowanym w piątek na Facebooku, Sharkawy skrytykował to, co dzieje się obecnie na świecie.