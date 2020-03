Koronawirus w Polsce. Mapa zarażeń. Rośnie liczba potwierdzonych przypadków

57 185 - to liczba osób, która została objęta obowiązkową kwarantanną. Dodatkowo pod stałą obserwacją znajduje się 40 110 osób. Hospitalizowanych jest obecnie 923 pacjentów. Łączna liczba pobranych próbek wynosi 9515. Rozwój epidemii można śledzić na bieżąco za pomocą specjalnie przygotowanej mapy .

W natłoku negatywnych informacji, na szczęście znajduje się też miejsce dla dobrych wieści. Od 17 marca nie ondotowano w Polsce nowych przypadków śmiertelnych. Ostatnia, piąta ofiara choroby COVID-19 zmarła we wtorek w szpitalu w Wałbrzychu. Był to 57-letni mężczyzna, który miał choroby współistniejące. Wyleczony został również pacjent zero, a 12 innych osób uznano za ozdrowieńców (osoby, u których ustąpiły objawy, ale wirus nadal jest wykrywalny w organizmie