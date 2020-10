Koronawirus w Polsce. Kolejny rekord na mapie zakażeń [30.10.2020]

Ministerstwo podało również, że kolejne 35 osób zmarło z powodu COVID-19, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 167 osób. To daje łącznie 5351 ofiar koronawirusa od początku epidemii. Eksperci niestety oceniają, że te liczby to dopiero początek, a listopad przyniesie znacznie więcej zakażeń .

Koronawirus na świecie - mapa zakażeń

Mapa zakażeń koronawirusem na świecie jednoznacznie wskazuje, że sytuacja na całym świecie jest równie niebezpieczna, co w Polsce. Na całej półkuli południowej odnotowuje się gwałtowny wzrost zachorowań, a eksperci WHO obawiają się, że konieczne może być wprowadzenie ponownego lockdownu lub zmiana podejścia do walki z pandemią.