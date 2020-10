Koronawirus u 25 tysięcy Polaków dziennie? Prognoza ekspertów UW

- Jeśli utrzymane zostaną obecnie obowiązujące obostrzenia, liczba ta będzie stopniowo maleć. Na początku przyszłego roku spodziewamy się ok. 10 tys. zachorowań dziennie - mówi w rozmowie z Polską Agencją Prasową dr Franciszek Rakowski.

W ocenie eksperta, strajki mogą zawyżyć obecną prognozę do ok. 29 tys. przypadków w swoim dziennym maksimum. Zależy to zarówno od warunków atmosferycznych, jak i tego, czy protestujące osoby będą nosiły maseczki ochronne. - Nie jesteśmy metodologiczne przygotowani, żeby wziąć pod uwagę w naszym modelu tego typu zgromadzenia w sposób odpowiedzialny - podkreślił dr Rakowski.