Chiny wzorem do naśladowania? "Poradzili" sobie z koronawirusem, ale nie chcemy iść ich drogą

W sieci pojawia się coraz więcej głosów poparcia dla chińskiej władzy, która "pokonała" koronawirusa. Tyle że sposób, dzięki któremu było to możliwe, wcale nie powstał "ot tak". I wcale nie chcielibyśmy, by podobne metody zastosowano kiedykolwiek u nas, żeby przygotować się na ewentualne zagrożenia.

Chińskie władze w czwartek 19 marca pochwaliły się, że w ciągu doby nie odnotowano nowych zakażeń koronawirusem. 24 godziny później wystosowano ten sam komunikat. Wprawdzie po kilku dniach Chiny odnotowały wzrost liczby zakażonych, ale władze uspokajały - nowi zakażeni to osoby, które wróciły z zagranicy.

Chińczycy z kraju kojarzonego z epicentrum pandemii stały się państwem, które nie tylko wstało z kolan i zaczęło nieść pomoc innym (w tym Polsce), ale urosło do miana eksperta. To Chiny pokazały, jak walczyć z koronawirusem.

A raczej: chiński autorytaryzm ma być drogą dla świata. W tekście dla "Rzeczpospolitej" ambasador Chin w Polsce wprawdzie przyznał, że "konieczne jest zacieśnienie międzynarodowej współpracy", ale podstawą sukcesu - o ile zgodzimy się, że już czas na takie odważne stwierdzenia - jest "oparcie na silnym przywództwie". W sieci nie brakuje osób, które doszły do podobnych wniosków.

"Przywództwo Chin pracuje dzisiaj nad tym, żeby uczynić świat bezpiecznym miejscem dla swojej autokracji" - zauważa Strittmatter Kai, autor wydanej niedawno w Polsce książki "Chiny 5.0. Jak powstaje cyfrowa dyktatura". Niestety koronawirus staje się kolejnym narzędziem, który jest w tym przekonywaniu wykorzystywany.

Jak Chińczycy zwalczyli rozprzestrzenianie się wirusa? Miliony zostały odcięte od świata, chorzy i podejrzani monitorowani za sprawą śledzących aplikacji, kontrolowano przekaz. Efekt był piorunujący. Dość szybko Włosi przegonili Chiny w liczbie zarażonych, co teoretycznie bardzo łatwo przeciwstawić. Oto stawiające na imprezy i wieczorki towarzyskie społeczeństwo, które w konsekwencji cierpi, kontra podporządkowana ludność, szybko wykonująca polecenia władzy.

Tyle że najpierw Chiny ukrywały prawdę na temat koronawirusa. Dopiero niedawno policja z Wuhan przeprosiła rodzinę lekarza Li Wenlianga, który ostrzegał o wirusie. Wraz z siedmioma innymi lekarzami był przedstawiany jako kłamca. Zarzucano im, że rozpowszechniali fałszywe informacje, by wywołać panikę wśród ludzi. Przekaz tego typu pojawiał się m.in. w państwowej telewizji CCTV.

Według "New York Times" kluczowa w wybuchu epidemii była pasywna postawa Chińczyków. Amerykańscy dziennikarze przypominali, że od momentu pojawienia się pierwszych informacji na temat przypadku zarażenia się koronawirusem, do wybuchu epidemii minęło kilka tygodni. W tym czasie chińskie władze nie podjęły żadnych konkretnych działań, by powstrzymać rozwój wirusa.

Z kolei według amerykańskiego wywiadu Chiny zataiły rozmiary epidemii koronawirusa w swoim kraju.

Takie działanie nie jest dla Chin niczym nowym. Autor książki "Chiny 5.0. Jak powstaje cyfrowa dyktatura" przypomina przykład katastrofy ekologicznej w Tiencinie w sierpniu 2015 roku, w wyniku której życie straciło 200 osób. Na początku władze reagowały tak samo - milczeniem. Sprawa wyszła na jaw tylko dlatego, że w mediach społecznościowych krążyły zdjęcia i filmy przedstawiające "piekło na ziemi”. Na dodatek do podobnych wybuchów dochodziło wcześniej, a mimo to normy bezpieczeństwa nie zostały podwyższone. Co jednak ważniejsze i przerażające, bardzo szybko Tiencin zniknął z wiadomości i już do nich potem nigdy nie wrócił. Czy podobnie będzie z koronawirusem? Nie możemy tego wykluczyć.

Każdy ruch jest śledzony

W stworzeniu społeczeństwa, przed którym można zataić niemal wszystko, pomogły nowe technologie. Chińczycy na każdym kroku są śledzeni, a drobne występki mogą wpłynąć na ich reputację. System rozpoznawania ludzi sprawuje się na tyle wzorowo, że w chińskich hotelach kamery Megvii sprawdzają, czy gość jest rzeczywiście tym, za kogo się podaje. Na niektóre dworce wstęp mają jedynie ci, których twarz zarejestrowana jest w systemie i można ją zestawić z policyjnym rejestrem danych.

– Nasz algorytm może obsłużyć sieci od pięćdziesięciu do stu tysięcy kamer do monitoringu. Możemy ci powiedzieć, jaki typ ludzi, gdzie się znajduje i o jakiej porze. Możemy odpowiedzieć na pytanie, kto to jest, jak długo przebywa w danym miejscu i dokąd pójdzie potem. Śledzimy takiego człowieka na trasie od kamery do kamery - mówi o algorytmie jeden z pracowników firmy cytowany w książce.

Oczywiście firma przekonuje, że system miał wspomóc policję w walce z przestępcami i po prostu odstraszyć ich od wykroczeń. Ale pomyślmy - czy mając w pamięci, że taki system jest w wielu chińskich miastach, komukolwiek przyszłoby do głowy, by łamać zalecenia związane z kwarantanną? Skoro za przejście na czerwonym świetle w Jinan i Shenzhen twarz nieposłusznego pieszego może trafić na znajdujący się przy poboczu ekran, wraz z nazwiskiem, adresem i numerem dowodu osobistego, co mogłoby stać się, gdyby ktoś paradował po pustych ulicach, mimo zakazu władz.

Jestem przeciwko "ucywilizowaniu" ludzi

- Chcemy ucywilizować ludzi – powiedział autorowi książki jeden z urzędników we wschodniochińskim miasteczku Rongcheng. – Naszym celem jest znormalizowanie zachowania ludzi. Kiedy wszyscy będą się zachowywać zgodnie z normą, automatycznie społeczeństwo stanie się stabilne i harmonijne - dodał.

Denerwując się na spacerującą młodzież czy nieodpowiedzialnych rodaków robiących z kwarantanny wakacje moglibyśmy zamarzyć o takim "znormalizowanym", przewidywalnym społeczeństwie, które szybko stosuje się do rozkazów. Ale warto zastanowić się, jakim kosztem zostało wprowadzone. I jakimi narzędziami - rola technologii jest nie do przecenienia. To wszystko pojawiło się nie z powodu walki z koronawirusem. To chińska codzienność.

Jak zauważa Strittmatter Kai, cenzura w Chinach funkcjonuje nie tylko dlatego, że reżim utrudnia dostęp do wolnej informacji, ale dlatego, że stwarza otoczenie, w którym obywatelom w ogóle nie przychodzi do głowy, żeby odczuwać potrzebę takich informacji. Autor cytuje wyniki badań badaczy z Pekinu i z Uniwersytetu Stanforda, z których wynika, że Chińczycy po prostu nie wierzą w "nieocenzurowane informacje". Nawet gdy znajdą sposób, żeby ominąć blokady internetu i wchodzą na YouTube czy Facebooka, to nie po to, żeby dowiedzieć się czegoś o świecie lub zweryfikować przekaz od władzy. Wolą podziwiać zachodnich celebrytów.

Layer 1 Jeśli zatem ktoś chce, żeby ludzie respektowali czerwone światło i czekali na jego zmianę, może to osiągnąć na dwa sposoby. Może ich do tego skłonić nieustannym nadzorem z kamerami, big data i sankcjami systemu kredytu społecznego albo pozwolić społeczeństwu ustanowić własne reguły funkcjonowania i pozostawić sprawy osobistej odpowiedzialności ludzi. Strittmatter Kai, "Chiny 5.0. Jak powstaje cyfrowa dyktatura"

Koronawirus odejdzie, autorytaryzm zostanie

Nie chcę w żaden sposób usprawiedliwiać ignorancji albo szukać wymówek dla osób, które nie dostosowują się do zaleceń polskiego rządu. Nie mam zamiaru tłumaczyć również Włochów, Hiszpanów czy Brytyjczyków. Ale daleko mi do potępiania ich i, mówiąc krótko, "europejskiego" stylu życia. Ślepe wychwalanie chińskich władz może doprowadzić nas do tego, że później zgodzimy się na to, by respekt do zaleceń wymuszony zostanie siłą oraz presją.