Koronawirus. Pandemia czy epidemia? Odpowiadamy czym się różnią

Koronawiurs zbiera śmiertelne żniwo na świecie. W sumie zmarło już ponad 2 800 osób, a zarażonych jest prawie 84 tysiące pacjentów. Czy można już mówić nie tylko o epidemii, a pandemii? Jeżeli nie, to jakie kryteria musi spełnić, aby ją ogłosić?

W Europie najwięcej przypadków zakażeń odnotowano we Włoszech. Na Półwyspie Apenińskim zmarło już 17 osób, a liczba chorych sięgnęła 655. W związku z niepokojącą sytuacją zaczyna pojawiać się coraz więcej głosów na temat pandemii. Ale czy faktycznie możemy już o niej mówić?

Termin "pandemia" pochodzi od greckiego słowa "pandemos", gdzie "demos" można rozumieć jako lud, a "pan" jako wszystkich. Zatem pandemia jest zjawiskiem występującym na całym świecie. - To koncepcja, w której istnieje przekonanie, że cała ziemska populacja prawdopodobnie zostanie narażona na tę infekcję - tłumaczy dr Mike Ryan, dyrektor wykonawczy WHO programu Health Emergencies Program.

Czym jest pandemia?

Pandemia rozwija się w czterech etapach. Oto one:

Najgroźniejsze pandemie ostatnich 100 lat

Do najgroźniejszych pandemii i zagrożeń nimi w XX i XXI wieku zaliczają się:

Pandemia, a epidemia

Epidemia to występowanie choroby zakaźnej lub innych zjawisk zdrowotnych w określonym czasie i na określonym terenie . Epidemie o niewielkiej liczbie przypadków zachorowań i ograniczone konkretnie do jednego obszaru i czasu często określa się mianem ognisk epidemicznych.

- O pandemii możemy mówić wtedy, gdy pojawiają się wtórne ogniska epidemii na co najmniej dwóch kontynentach, przy czym ogniska te muszą powstać niezależnie, nie mogą to być jedynie zakażenia zawleczone przez osobę, która z Chin przyleciała do innego kraju - wyjaśnia Dr Paweł Grzesiowski, wykładowca Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP i prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń.