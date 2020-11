Koronawirus w Polsce. Ekspert jest zaniepokojony gwałtownym wzrostem zakażeń

- Świadczy to o tym, że sytuacja u nas, w porównaniu z innymi krajami, jest po prostu gorsza. To jest niepokojące, bo znaczy to, że inni sobie lepiej radzą. Jest to coś, co mnie osobiście martwi - wskazał ekspert. Jako główny problem zauważa przede wszystkim brak dyscypliny społecznej.