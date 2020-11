Koronawirus w Polsce. Rośnie liczba dziennych zakażeń [10.11.2020]

Koronawirus na świecie

W USA liczba chorych przekroczyła 10 mln, a do tej liczby zbliżają się również Indie. W Brazylii potwierdzono ponad 5,6 mln przypadków. Ponad milion zakażeń odnotowano we Francji, Rosji, Hiszpanii, Argentynie, Wielkiej Brytanii i Kolumbii.

Światełkiem w tunelu może być szczepionka, której zatwierdzenie jest coraz bliżej. Kilka medykamentów jest na dobrej drodze, by w przyszłym roku zostać dopuszczonych do powszechnego użycia. Eksperci ostrzegają jednak, że potrzeba zaszczepić około 80 proc. społeczeństwa, by skutecznie walczyć z koronawirusem, a do tego potrzeba milionów dawek szczepionki.