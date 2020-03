Koronawirus w Polsce? Allegro i Amazon walczą z nieuczciwymi sprzedawcami i paniką

W związku z niepokojącymi informacjami na temat koronawirusa Polacy masowo zaopatrują się w maseczki oraz środki do dezynfekcji. Ich panikę za wszelką cenę chcą wykorzystać sprzedawcy. Allegro i Amazon postanowili wypowiedzieć wojnę nieuczciwym praktykom.

Koronawirus zbiera śmiertelne żniwo na całym świecie. Epidemia zabiła już ponad 3 100 osób, a na całym globie odnotowano ponad 90 tysięcy przypadków zakażeń . Śmiertelnie niebezpieczny wirus rozprzestrzenia się w niebotycznie szybkim tempie i dotarł już do 60 krajów na Ziemi. Coraz więcej zarażeń notuje się także na Starym Kontynencie. W związku z niepokojącymi informacjami Europejczycy na potęgę robią zakupy w internecie, zamawiając maseczki oraz różnego rodzaju środki do dezynfekcji . Ich przerażenie to idealna okazja na zarobek dla nieuczciwych sprzedawców.

Ponad 2 tysiące zarażonych we Włoszech, 191 we Francji, 165 w Niemczech oraz informacje o tym, że epidemia wkrótce dotrze do naszego kraju to wystarczające powody, dla których przerażeni Polacy masowo sięgają za portfel w celu zabezpieczenia się w środki mające zniwelować ich szansę na zakażenie się koronawirusem. Niektórzy z nich są przerażeni do tego stopnia, że pieniądze wydane na profilaktykę nie grają dla nich roli. To właśnie chcą wykorzystać handlarze.