Koronawirus w Polsce? Alert RCB. Wiadomości SMS dla osób przyjeżdżających do kraju

Koronawirus budzi coraz większy niepokój wśród mieszkańców naszego kraju. W związku z potencjalnym zagrożeniem epidemiologicznym RCB wysyła wiadomości SMS do wszystkich osób, które wracają do Polski z zagranicy.

Koronawirus sieje postrach we Włoszech. Na Półwyspie Apenińskim zarażonych jest już ponad 450 osób , potwierdzono też 12 przypadków śmiertelnych. Władze Italii robią wszystko co mogą, aby powstrzymać rozprzestrzeniający się wirus, jednak wśród wielu Włochów panuje przekonanie, że wybuch prawdziwej epidemii jest tylko kwestią czasu. W związku z tym masowo wykupują towary ze sklepowych półek , w celu zabezpieczenia się na najbliższe tygodnie.

Powody do niepokoju mają także Polacy, dla których północne tereny Włoch są jednym z ulubionych kierunków podczas zimowych ferii. Chociaż władze nie potwierdziły jeszcze przypadku zarażenia koronawirusem w naszym kraju, wielu naszych rodaków obawia się, że będzie to nieuniknione. W związku z potencjalnym zagrożeniem epidemiologicznym, osoby, które powracają do naszego kraju z zagranicy otrzymują alert SMS od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Treść wiadomości brzmi następująco: