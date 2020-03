Koronawirus w Chinach. Popularna aplikacja "naznacza" potencjalnie zarażonych obywateli

Chiny sięgnęły po popularne oprogramowanie, którego celem jest wykrywanie obywateli, którzy mogą być zakażeni koronawirusem. Aplikacja nie tylko informuje daną osobę o możliwym zagrożeniu, ale również może przesyłać dane do władz.

Chiny coraz częściej sięgają po sztuczną inteligencję, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2. Trudno się dziwić, skoro tylko w tym kraju doszło do ponad 80 tys. przypadków zarażenia. AI została po raz pierwszy wykorzystana do wykrywania obywateli, którzy niewłaściwie nosili maski ochronne. Tym razem sięgnięto po aplikację Alipay.