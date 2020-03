Koronawirus. Sztuczna inteligencja pomoże wykrywać osoby nienoszące masek

Baidu stworzyło sztuczną inteligencję, która pomoże w walce z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Z 96,5 proc. skutecznością wykrywa osoby, które nie mają masek lub noszą je w niewłaściwy sposób.

Chiny walczą z groźnym koronawirusem, który do tej pory zabił 1875 osób i rozprzestrzenia się w bardzo dużym tempie. Liczba zarażonych COVID-19 wzrosła do 73 337. Zdecydowana większość z nich to Chińczycy.